سام سونغ تكشف عن موعد بدء الإنتاج الضخم من أشباه الموصلات بتقنية 1.4 نانو

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كشفت شركة سام سونغ للإلكترونيات عن أنها ستقوم بإنتاج كميات ضخمة من أشباه الموصلات من خلال تطبيق تكنولوجيا "1.4 نانو"، بعد 5 سنوات.وأوضحت الشركة الكورية عن خططها المستقبلية لمشروع مسابك أشباه الموصلات وتقنياتها الجديدة، في منتدى مسابك سام سونغ لعام 2022 الذي عقد أمس في وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.وخلال أعمال المنتدى الذي نظم وجها لوجه لأول مرة منذ 3 أعوام، كشفت الشركة لأول مرة عن خطة لإنتاج كميات تجارية من أشباه الموصلات بتقنية 1.4 نانو، وقال "تشيه سي يونغ" رئيس مشروع المسابك في الشركة إن سام سونغ سوف تستمر في ابتكار تقنيات المعالجة القائمة على طريقة "جي إيه إيه" من أجل إنتاج أشباه موصلات بتقنية "2 نانو" في عام 2025، وبتقنية "1.4 نانو" في عام 2027.الجدير بالذكر أن سام سونغ بدأت في إنتاج كميات تجارية لأول مرة من أشباه الموصلات بتقنية 3 نانو في شهر يونيو الماضي.كما أعلنت سام سونغ عن هدفها بزيادة نسبة المبيعات من منتجاتها باستثناء الأجهزة المتنقلة إلى أعلى من 50% حتى عام 2027، حيث تنوي توسيع مبيعاتها الحالية المتمركزة على الأجهزة المتنقلة إلى الحوسبة عالية الوظائف وأشباه الموصلات الخاصة للسيارات والجيل الخامس وإنترنت الأشياء وغيرها من المنتجات غير النقالة.