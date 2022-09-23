عودة انتشار هالليو في الشرق الأوسط

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أقيم عرض خاص للكي بوب في المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع الماضي، كما أقيمت مختلف الفعاليات الثقافية الكورية هناك، بحضور عدد كبير من الأسر، بمن في ذلك أطفال ومراهقون وشباب من الجنسين في العشرينيات من العمر.وردد زوار الفعاليات بعض الأغاني باللغة الكورية، بينما ارتدى الفنانون الكوريون المشاركون ملابس ذات أكمام طويلة مراعاة للأعراف والتقاليد السعودية.وقالت إحدى الزائرات العرض إنها تشعر بسعادة كبيرة عندما تشاهد أعمال الكي بوب، وتتلقى منها الكثير من الطاقة في الأوقات العادية وأوقات العمل أيضا.ويبلغ عدد الذين حضروا عرض الكي بوب الذي أقيم لمدة يومين في العاصمة السعودية "الرياض"، حوالي 20 ألف شخص.ورغم أن المستهلكين الرئيسين للكي بوب هناك هم عادة من الفتيات المراهقات والشابات في العشرينيات من العمر، إلا أن العرض الأخير نجح في استقطاب العديد من الأسر السعودية التي تعتقد أن الثقافة الكورية الشعبية سليمة ومناسبة للأسر.الجدير بالذكر أن السعودية ظلت تنظم سلسلة من اللقاءات مع صناع الثقافة الكورية الشعبية وتعقد مذكرات تفاهم مع كوريا من أجل تعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين.