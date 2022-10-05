سيول تلمح إلى احتمال إعادة النظر في الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين

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ألمح وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" إلى احتمال أن تعيد سيول النظر في اتفاقيتها العسكرية مع كوريا الشمالية، إذا زادت استفزازات بيونغ يانغ.وقال "لي" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء إن الجيش الكوري الجنوبي سوف يراجع كفاءة الاتفاقية الموقعة في عام 2018 بين الكوريتين، في ضوء شدة استفزازات كوريا الشمالية.وأدلى لي بهذا التصريح خلال جلسة تفتيش برلمانية ردا على سؤال من قبل النائب عن حزب "قوة الشعب" الحاكم "كيم جي هيون"، الذي دعا إلى إلغاء اتفاقية 19 سبتمبر 2018، بعد إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من قبل كوريا الشمالية في وقت سابق من يوم أمس.وقال الوزير "لي" إنه من غير المرغوب فيه أن تلتزم كوريا الجنوبية وحدها بالاتفاقية بينما تتجاهلها كوريا الشمالية. وكان قد تم توقيع تلك الاتفاقية العسكرية في 2018 خلال القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ من أجل تخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.