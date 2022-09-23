خبير أمريكي يتوقع إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات خلال أسابيع

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قال "هاري كازيانيس" الخبير في شؤون كوريا الشمالية في مركز الأبحاث التابع لمعهد "ناشيونال إنترست"، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه يتوقع أن تقوم كوريا الشمالية بتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون الأسابيع القليلة القادمة.وأوضح "كازيانيس" في مقابلة أجرتها معه إحدى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء أن السبب في توقعاته هذه يعود إلى إدراك كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة تركز سياساتها بشكل كامل على أوكرانيا، وأن وشنطن لن تحصل على دعم كل من روسيا والصين بشأن فرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ.وقال أيضا إن كوريا الشمالية تدرك أن الولايات المتحدة ليست لديها قدرة حقيقية على الرد على استفزازاتها، لأن واشنطن تركز على الحرب في أوكرانيا.وزعم "كازيانيس" أن كوريا الشمالية ستقوم بإجراء تجربة نووية بحلول منتصف شهر ديسمبر القادم.ويذكر أن السلطات الكورية والأمريكية تعتقد أن كوريا الشمالية قد أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية، وأنه لم يتبق سوى اتخاذ قرار سياسي لتنفيذها.