البيت الأبيض يدين بشدة قرار الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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أدانت الولايات المتحدة بشدة كوريا الشمالية، لإطلاقها صاروخا باليستيا متوسط المدى، صباح أمس الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارين جان بيير" في مؤتمر صحفي أمس، إن الولايات المتحدة تدين بشدة "القرار الخطير والمتهور" بواسطة كوريا الشمالية لإطلاق ما وصفته بـ"صاروخ باليستي بعيد المدى" نحو اليابان، وأضافت أن استفزاز كوريا الشمالية الأخير "عمل مزعزع للاستقرار ويُظهر تجاهل النظام الحاكم في بيونغ يانغ بشكل صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير السلامة الدولية.وأشارت المتحدثة أيضا إلى الرد الثلاثي السريع من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، حيث تم إجراء مكالمات هاتفية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيريه الكوري الجنوبي والياباني، بالإضافة إلى إجراء محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بشأن هذه المسألة.وقالت المتحدثة إن القوات الأمريكية أجرت تدريبات مشتركة مع طائرات مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية من أجل تعزيز موقفها القتالي ضد تلك التهديدات الإقليمية، بالإضافة إلى إجراء مناورات مشتركة مع كوريا الجنوبية في المياه الغربية من شيه الجزيرة الكورية، الأسبوع الماضي.