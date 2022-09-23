افتتاح مهرجان بوسان السينمائي الدولي مساء اليوم

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من المقرر انطلاق الدورة الـ27 لمهرجان "بوسان" السينمائي الدولي بحفل افتتاح سيقام في الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، وسوف تستمر أعمال المهرجان لمدة 10 أيام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها المهرجان إلى طبيعته تماما بعد 3 سنوات من تخفيض حجمه المعتاد بسبب جائحة كورونا.وسيتم في مهرجان هذا العام عرض 243 فيلما من 71 دولة على شاشات 30 من دور السينما في مدينة بوسان، بما في ذلك فيلم "رائحة الريح" للمخرج الإيراني "هادي موهاغيغ"، الذي سيُفتتح به المهرجان، إلى جانب 89 فيلما سيتم عرضها لأول مرة على مستوى العالم.وسوف تتنافس 10 أفلام في فئة المواهب الناشئة، منها فيلم "وايلد رومر" للمخرج الكوري "لي جونغ هونغ"، وفيلم "ألف ليلة وليلة" للمخرج الياباني "ناو كيوبوتا".كما سيتم عرض 9 مسلسلات تلفزيونية جديدة تم الكشف عنها على منصات البث العالمية هذا العام ضمن فئة "على الشاشة"، وذلك بعد أن تم عرض 3 مسلسلات فقط في مهرجان العام الماضي.وسوف يُختتم المهرجان بفيلم "رجل" للمخرج الياباني "كي إيشيكاوا" يوم الرابع عشر من أكتوبر.