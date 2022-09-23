سيول وواشنطن تطلقان 4 صواريخ نحو البحر الشرقي ردا على استفزاز كوريا الشمالية

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ردت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على استفزاز كوريا الشمالية الصاروخي الذي نفذته صباح أمس الثلاثاء، بإطلاقهما أربعة صواريخ أرض - أرض نحو البحر الشرقي، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول، أجرى الجيش الكوري الجنوبي والقوات الأمريكية في كوريا تدريبات مشتركة، حيث أطلقوا صواريخ على أهداف وهمية في البحر الشرقي، وذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى عبر فوق أجواء اليابان وسقط في المحيط الهادئ في اليوم السابق. وقد أطلقت كل قوة من قوات البلدين صاروخين من نظام الصواريخ التكتيكية.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن ذلك أظهر قدرة البلدين الحليفين على ردع المزيد من الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية.ويذكر أن أحد الصاروخين الباليستيين من طراز "هيون مو-2" قد تم إطلاقه في حوالي الساعة 1 صباحا، وقد سقط من السماء فور إطلاقه، ولم يسفر ذلك عن أي إصابات.