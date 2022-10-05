تباطؤ نمو أسعار المستهلك في كوريا للشهر الثاني في سبتمبر

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بما يزيد عن خمسة بالمائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بينما تباطأ نموها للشهر الثاني على التوالي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 108.93 نقطة في سبتمبر، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع تباطؤ التضخم مقارنة بشهر أغسطس بعد ارتفاعه إلى نطاق ستة بالمائة في يونيو، من 3.6% في يناير.وارتفعت أسعار السلع بنسبة 7.2% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار السلع الصناعية بنسبة 6.7%.وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 16.6% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 6.2%، في حين قفزت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 14.6%.وارتفعت أيضا أسعار الخدمات بنسبة 4.2% مقارنة بالعام الماضي، وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والنفط بنسبة 4.5% على أساس سنوي في سبتمبر.