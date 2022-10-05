نواب وزراء الخارجية الكوري والأمريكي والياباني يناقشون الإطلاق الصاروخي الشمالي

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أدان نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا أمس، وذلك خلال مباحثات هاتفية حول سبل تعزيز التعاون الثلاثي ردا على ذلك الاستفزاز.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول أن النائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ" قد تحدث مع نظيرته الأمريكية "ويندي شيرمان" ونظيره الياباني "تاكيو موري"، مساء أمس الثلاثاء عبر الهاتف، حيث أدان المسؤولون الثلاثة بشدة عمليات الإطلاق الصاروخية المتكررة من جانب كوريا الشمالية باعتبارها انتهاكا واضحا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديدا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.واتفق المسؤولون الثلاثة على عقد اجتماع في طوكيو عاصمة اليابان في غضون الفترة القادمة لمناقشة القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.وبعد ذلك، أجرى "تشو" مكالمة هاتفية منفصلة مع "شيرمان"، اتفقا خلالها على التعامل بشكل صرام مع أي استفزازات إضافية من قبل كوريا الشمالية، مع الحفاظ على موقف دفاعي قوي مشترك، وزيادة قدرات الردع الموسع.