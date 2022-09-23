وزير الخارجية الكوري يجري محادثات هاتفية منفصلة مع نظيريه الأمريكي والياباني

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أجرى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" محادثات هاتفية منفصلة أمس الثلاثاء مع نظيريه الأمريكي "توني بلينكن" والياباني "يوشيماسا هياياشي"، حيث بحث معهما إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى.وفي المحادثات بين وزيري الخارجية الكوري والأمريكي، أدانا إقدام كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ باليستي، مؤكديْن أن استفزازات بيونغ يانغ هذه تعد انتهاكات واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما تشكل تهديدات للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي العالم أجمع.واتفق الوزيران على تعزيز التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن وطوكيو في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية المتواصلة، كما اتفقا على تقوية التعاون الأمني بين الدول الثلاث لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية، بالتزامن مع الحفاظ على الموقف الدفاعي القوي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وفي المحادثات مع نظيره الياباني "هاياشي"، أكد الوزير الكوري "بارك" أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا انتهاكٌ واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي.واتفق الوزيران الكوري والياباني في الرأي على أن استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية ستؤدي إلى تعزيز التعاون الأمني بين دول المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مشيريْن إلى أن الصاروخ الكوري الشمالي قد هبط في مياه المحيط الهادئ عابرا أراضي اليابان.واتفقا أيضا على زيادة التعاون والتواصل بين سيول وواشنطن وطوكيو في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة استفزازات بيونغ يانغ.