توقعات بعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

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من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً قريباً لمناقشة آخر عملية إطلاق صاروخي من قبل كوريا الشمالية.ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في الحكومة الأمريكية قوله أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تخطط لطلب عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية قريبا.ومن المرجح أن يُعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إذا لم يكن هناك اعتراض من جانب الدول الأعضاء في المجلس.ومع ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة متشائمة بشأن احتمال أن يؤدي الاجتماع إلى توقيع عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية بسبب معارضة الصين وروسيا، اللتين تنظران إلى مثل هذه الإجراءات بشكل سلبي. ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى من منطقة "مو بيونغ ري" في مقاطعة "جا كانغ" في الساعة 7:23 من صباح أمس الثلاثاء، وقد حلّق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ.