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الكوريتان

كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن إطلاق الصاروخ الباليستي

Write: 2022-10-05 11:49:28Update: 2022-10-05 14:09:13

كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن إطلاق الصاروخ الباليستي

Photo : YONHAP News

التزمت كوريا الشمالية الصمت بشأن إطلاقها صاروخا باليستيا متوسط المدى أمس، والذي هبط في مياه المحيط الهادئ عابرا الأراضي اليابانية.
ولم تقم وسائل الإعلام الناطقة بلسان حكومة كوريا الشمالية، مثل صحيفة "رودونغ شينمون" ووكالة الأنباء المركزية، والتلفزيون المركزي، بنشر الأنباء المتعلقة بإطلاق الصاروخ الباليسيتي.
الجدير بالذكر أن بيونغ يانغ اعتادت الإعلان عن إطلاق الصواريخ عبر وسائل الإعلام الحكومية في اليوم التالي من إطلاقها، لكنها بدأت تلتزم الصمت منذ شهر مايو الماضي.
وقد حلق الصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي أطلقته كوريا الشمالية أمس الثلاثاء لمسافة 4500 كيلومتر نحو المحيط الهادئ عابرا الأجواء اليابانية.
وفي هذه الأثناء، لم يظهر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" علنا منذ يوم التاسع من شهر أغسطس الماضي.
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