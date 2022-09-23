إصابات كورونا الجديدة في كوريا ترتفع إلى نطاق 30 ألفا

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ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أمس إلى نطاق 30 ألف حالة، فيما سجل عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة أقل مستوياته منذ 58 يوما.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 34 ألفا و739 حالة، بانخفاض مقداره 1400 حالة مقارنة بيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، مسجلة بذلك أقل مستوياتها منذ 13 أسبوعا على أساس أيام الثلاثاء.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم تأكيد 69 حالة لدى الوافدين من الخارج.وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 24 مليونا و848 ألفا و184 شخصا.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة زيادة بمقدار 20 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 333 شخصا، مسجلا بذلك أيضا أقل مستوياته منذ يوم الثامن من شهر أغسطس الماضي.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 28 ألفا و544 حالة وفاة، بعد أن زاد عدد الوفيات بمقدار 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.