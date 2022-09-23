إعادة نشر حاملة طائرة أمريكية في البحر الشرقي ردا على استفزازات بيونغ يانغ الصاروخية

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنه سيتم إعادة نشر حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" في البحر الشرقي، والتي كانت قد غادرت المياه الكورية بعد مشاركتها في التدريبات البحرية الكورية الأمريكية المشتركة مؤخرا.وأضافت الهيئة أن إعادة نشر حاملة الطائرات الأمريكية تشير إلى عزم سيول وواشنطن تعزيز الموقف الدفاعي للتحالف الكوري الأمريكي في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية المتواصلة، ولمواجهة أي نوع من الاستفزازات والتهديدات الأخرى من جانب كوريا الشمالية.وتأتي إعادة نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في البحر الشرقي بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليسيتيا متوسط المدى صباح أمس الثلاثاء.وكانت حاملة الطائرات الأمريكية "دونالد ريغان" قد شاركت في التدريبات البحرية الكورية الأمريكية المشتركة خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، كما شاركت في التدريبات المضادة للغواصات التي جرت بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.