بايدن يرسل رسالة إلى يون لمناقشة التحالف وقانون خفض التضخم

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بعث الرئيس الأمريكي "جو بايدن" برسالة إلى الرئيس "يون صوك يول"، حيث وعده فيها بمواصلة المناقشات لمعالجة مخاوف سيول بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي.ووفقا لما ذكره المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء، تسلم "يون" خطابا من "بايدن" في اليوم السابق، حيث طرح "بايدن" موقفه من القانون الأمريكي الجديد وكذلك التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال المكتب الرئاسي إن "بايدن" كتب أنه يدرك جيدا مخاوف الرئيس "يون" بشأن قانون خفض التضخم، وأكد أن واشنطن ستواصل المناقشات الصريحة والمنفتحة مع سيول بشأن هذه القضية.وفيما يتعلق بالتحالف، قال "بايدن" إنه متأكد من أن بلاده ستقوم بدور حاسم مع كوريا الجنوبية لتعزيز التحالف الثنائي وتحقيق أهدافهما المشتركة.وقد تم الكشف عن رسالة الرئيس الأمريكي وسط استجابة الحلفاء للصاروخ الباليستي متوسط المدى والذي أطلقته كوريا الشمالية أمس الثلاثاء وحلق فوق اليابان.