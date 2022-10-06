توقعات بالسماح بخلع الكمامات في الأماكن الداخلية بعد الشتاء

Photo : YONHAP News

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء إنها ما زالت تناقش مسألة السماح بالتخفيف التدريجي لارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية بعد انتهاء الجولة القادمة من الإصابات بفيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تضرب البلاد في موسم الشتاء القادم.وكشفت الوكالة عن خطتها تلك خلال جلسة التفتيش البرلماني على وزارة الصحة والوكالات ذات الصلة، حيث أوضحت أيضا أنه ستتم مناقشة معايير ونطاق وتوقيت التعديلات على ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية على مستوى اللجنة الاستشارية للوكالة المختصة بالأمراض المعدية.وفيما يتعلق بالموعد المتوقع للموجة التالية من تفشي الفيروس، قالت الوكالة إن عدد الإصابات قد يزداد بين ديسمبر ومارس.وقد قررت السلطات الصحية السماح بعدم ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية في الشهر الماضي، بعد ما يقرب من عام ونصف العام من العمل بقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة وسط تفشي الجائحة.