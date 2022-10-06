رئيس وزراء اليابان يصف إطلاق الصواريخ بأنه غير مقبول

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استنكر رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير يوم الثلاثاء الماضي، وسط تقارير أفادت بأنهما صاروخان باليستيان.ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كي" ووكالة "كيودو" للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية قوله إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يفترض أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى، بين الساعة 6 و6:15 صباح اليوم الخميس.وبعد وقت قصير من إطلاق الصاروخ، أخبر "كيشيدا" المراسلين بأن إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية "غير مقبول على الإطلاق"، وأمر بإجراء تحليل كامل لعملية الإطلاق الأخيرة لتوفير معلومات سريعة ودقيقة للشعب الياباني.وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصواريخ سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار لحقت بالسفن أو الطائرات بسبب هذا الإطلاق الصاروخي.