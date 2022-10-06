كوريا الشمالية تدين بشدة إعادة نشر حاملة الطائرات الأمريكية

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أدانت كوريا الشمالية بشدة الولايات المتحدة لإعادة نشر حاملة الطائرات "رونالد ريغان" في المياه الواقعة شرق كوريا الجنوبية.وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تلك الانتقادات في إشعار عام اليوم الخميس، بعد يوم من وصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى البحر الشرقي للمشاركة في مناورات ثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان، ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى يوم الثلاثاء.وفي الإشعار العام الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قالت بيونغ يانغ إنها تراقب عن كثب تحركات الولايات المتحدة التي تشكل "تهديدا خطيرا" على الاستقرار في المنطقة، من خلال إعادة نشر حاملة الطائرات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.وأدانت الوزارة بشدة الولايات المتحدة والدول الأخرى لسعيها إلى اتخاذ تدابير في مجلس الأمن الدولي ضد "الإجراءات المشروعة" للجيش الكوري الشمالي التي اتخذها ردا على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تثير التوتر في المنطقة.وكانت حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان"، التي تعمل بالطاقة النووية، قد غادرت المياه الكورية الجنوبية يوم الجمعة الماضي بعد مشاركتها في مناورة مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان، لكنها سرعان ما أمرت بالعودة إلى المنطقة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات فوق اليابان يوم الثلاثاء.