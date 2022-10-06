واشنطن تحذر من أن استفزازات كوريا الشمالية ستقابل بإجراءات مضادة أقوى

حذر وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" من أن الأعمال الاستفزازية المستمرة من قبل كوريا الشمالية ستقابل بإجراءات مضادة أقوى.وأصدر "بلينكن" هذا التحذير أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيلي في "سانتياغو" عندما سئل عن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية.وقال "بلينكن" إنه إذا استمرت كوريا الشمالية في استفزازاتها فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة عزلتها واتخاذ المزيد من التدابير المضادة لها.واستنكر "بلينكن" بشدة إطلاق كوريا الشمالية الخطير والمتهور لصاروخ حلَّق فوق اليابان باعتباره تهديدا للشعب الياباني، وقال إنه تحدث على الفور مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني بعد الإطلاق يوم الثلاثاء.وقال أيضا إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات مناسبة للدفاع والردع مع حلفائها وشركائها.