السياسية البرلمان الياباني يتبنى قرارا ضد إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

تبنى البرلمان الياباني قرارا بالإجماع أمس الأربعاء يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا متوسط المدى حلَّق عبر المجال الجوي الياباني يوم الثلاثاء.



ووصف القرارُ الصاروخَ الكوري الشمالي بأنه تهديد خطير للأمن القومي لليابان، وأكد أنه يمثل تهديدا لسلام واستقرار المجتمع الدولي. كما وصف قرار البرلمان الياباني الاستفزاز الأخير بأنه "غير مقبول"، وطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن أعمالها الاستفزازية والتخلي على الفور عن خططها لتطوير أسلحة نووية وصاروخية، ودعا الحكومة اليابانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة تجاه النظام الكوري الشمالي.



وكانت آخر مرة اتخذ فيها مجلس النواب الياباني موقفا صارما بشأن الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية في أعقاب إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في ديسمبر من عام 2017.



وقد أطلقت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء صاروخا صاروخيا باليستيا متوسط المدى من منطقة "مو بيونغ ري" في مقاطعة "جا كانغ"، وقد عبر من فوق اليابان وحلق لمسافة حوالي 4 آلاف و500 كيلومتر ثم سقط في المحيط الهادئ.



وكان هذا أول صاروخ باليستي كوري شمالي يتم إطلاقه فوق اليابان منذ سبتمبر 2017.