سيول وبوسان توقعان اتفاقية عمل لاستضافة إكسبو بوسان 2030

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أبرمت بلدية سيول اتفاقية عمل مع بلدية بوسان من أجل إنجاح مساعي بوسان في استضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030، وبالتالي من المتوقع أن تقدم سيول إلى بوسان مختلف وسائل الدعم والترويج.والتقى "او سيه هون" عمدة مدينة سيول بـ"بارك هيونغ جون" عمدة مدينة بوسان اليوم في مقر بلدية سيول، حيث أبرم معه اتفاقية العمل الهادفة إلى التعاون في استضافة معرض إكسبو، وقرر الطرفان التعاون في 4 مجالات بما في ذلك الترويج.وتنص الاتفاقية على تعاون بلدية سيول مع بلدية بوسان في استقطاب السياح الأجانب والترويج للمدينة من أجل إنجاح مساعي بوسان لاستضافة الإكسبو.وتتوقع بلدية سيول أن يقوم حوالي 34 مليونا و800 ألف شخص من حوالي 200 دولة بزيارة الإكسبو في حالة انعقاده في بوسان، بالإضافة إلى إحداث حوالي 61 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 43 مليارا و570 مليون دولار، من التأثيرات الاقتصادية.ومن المتوقع أن يتم اختيار المدينة التي سوف تستضيف معرض إكسبو الدولي لعام 2030 خلال اجتماعات الجمعية العامة لهيئة المعارض الدولية التي ستُعقد في شهر ديسمبر القادم.