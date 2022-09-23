خطة لإنشاء مكتب رئاسي في مدينة سيجونغ

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اتضح أن هيئة إنشاء العاصمة الإدارية في كوريا الجنوبية كانت قد خصصت 459 مليارا و300 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 328 مليون دولار، من اجل مشروع إنشاء المكتب الرئاسي الثاني في مدينة سيجونغ.جاء ذلك في خطة ميزانية الهيئة لعام 2023، التي حصل عليها النائب "كيم دو غوان" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في اللجنة البرلمانية للأراضي والنقل.الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء المكتب الرئاسي الثاني يعد من التعهدات الانتخابية للرئيس "يون صوك يول"، حيث تم الإعداد له حسب مسودة تعديل القانون الخاص لبناء العاصمة الإدارية التي وافق عليها البرلمان في شهر يونيو الماضي. وقد تبين أن عملية تخصيص ميزانية المكتب الجديد قائمة على أساس بناء نفس حجم مقر الرئاسة القديم في منطقة "سام تشونغ" في سيول.وقالت هيئة إنشاء العاصمة الإدارية إنها ستبدأ في تصميم مكتب سيجونغ في النصف الثاني من العام القادم، بحيث تنتهي من إنشائه في عام 2027.وانتقد النائب كيم هذه الخطة بالقول إن حكومة الرئيس يون أنفقت الكثير من الميزانية في نقل المكتب الرئاسي الأول إلى منطقة "يونغ سان" في سيول رغم وجود خطة لإنشاء مكتب ثان بنفس حجم المكتب القديم، وأكد أنه سيراقب ميزانية عام 2023 بدقة من أجل منع إنفاق أموال بشكل غير ضروري، وذلك كعضو في اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية.وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة بيانات توضيحية قالت فيها إن وظائف وحجم المكتب الرئاسي الثاني لم يتم تحديدها بعد، مشيرة إلى أنه تم تحديد مبلغ 459 مليارا و300 مليون وون من أجل ميزانية الحكومة للعام القادم.وأكدت أن تكلفة إنشاء المكتب الثاني سيتم تخصيصها بعد تحديد وظائف وحجم المكتب من خلال إجراء مشاورات بين الأجهزة ذات الصلة.