احتياطات كوريا من النقد الأجنبي تنخفض بمقدار 19.66 مليار دولار

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صرح البنك المركزي الكوري اليوم بأن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغت 416 مليارا و770 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره 19 مليارا و960 مليون دولار مقارنة مع ما كانت عليه في الشهر الأسبق.ويعد هذا الانخفاض الأكبر حجما منذ شهر أكتوبر من عام 2008 خلال الأزمة المالية الآسيوية.وكانت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي قد انخفضت بمقدار مليارين و180 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر الأسبق.وأوضح البنك المركزي أن السبب في ذلك يرجع إلى خطة تخفيف تقلبات سوق الصرف، والانخفاض في قيمة الأصول بالعملات الأخرى غير الدولار، نتيجة لارتفاع قيمة الدولار، وكذلك انخفاض حجم الإيداع بالعملات الأجنبية في الأجهزة المالية، وغير ذلك من الأسباب.وبذلك احتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر أغسطس الماضي، بينما احتلت الصين المركز الأول بـ3 تريليونات و54 مليارا و900 مليون دولار، وتلتها اليابان في المركز الثاني بتريليون و292 مليارا و100 مليون دولار.