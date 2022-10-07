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الكوريتان

مقاتلات كورية شمالية تحلق في تشكيلات بالقرب من كوريا الجنوبية

Write: 2022-10-07 09:35:25

مقاتلات كورية شمالية تحلق في تشكيلات بالقرب من كوريا الجنوبية

Photo : KBS News

قال الجيش الكوري الجنوبي إن 12 طائرة عسكرية كورية شمالية حلقت في تشكيل بالقرب من خط ترسيم الحدود بين الكوريتين بعد ظهر أمس الخميس.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن 4 قاذفات للقنابل و8 طائرات مقاتلة حلقت في تشكيل جوي جنوب خط المراقبة الجوية الخاص في حوالي الساعة 2 من بعد ظهر أمس، في استعراض للقوة.

وظلت الطائرات لمدة ساعة تقريبا فوق المنطقة بين "غوك سان" إلى "هوانغ جو" في مقاطعة شمال "هوانغ هيه".

وقد أرسل الجيش الجنوبي على الفور 30 مقاتلة للاستجابة للطائرات العسكرية الكورية الشمالية. وقال مسؤول في الجيش إن كوريا الشمالية أجرت على ما يبدو تدريبات جو-أرض لإطلاق النار، وهو أمر نادر الحدوث.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضعية الاستعداد في حالة حدوث أي استفزاز، كما يراقب عن كثب تحركات القوات الكورية الشمالية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.
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