مقاتلات كورية شمالية تحلق في تشكيلات بالقرب من كوريا الجنوبية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن 12 طائرة عسكرية كورية شمالية حلقت في تشكيل بالقرب من خط ترسيم الحدود بين الكوريتين بعد ظهر أمس الخميس.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن 4 قاذفات للقنابل و8 طائرات مقاتلة حلقت في تشكيل جوي جنوب خط المراقبة الجوية الخاص في حوالي الساعة 2 من بعد ظهر أمس، في استعراض للقوة.وظلت الطائرات لمدة ساعة تقريبا فوق المنطقة بين "غوك سان" إلى "هوانغ جو" في مقاطعة شمال "هوانغ هيه".وقد أرسل الجيش الجنوبي على الفور 30 مقاتلة للاستجابة للطائرات العسكرية الكورية الشمالية. وقال مسؤول في الجيش إن كوريا الشمالية أجرت على ما يبدو تدريبات جو-أرض لإطلاق النار، وهو أمر نادر الحدوث.وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضعية الاستعداد في حالة حدوث أي استفزاز، كما يراقب عن كثب تحركات القوات الكورية الشمالية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.