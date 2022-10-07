الرئيس يون يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني

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تحدث الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" عبر الهاتف أمس الخميس، حيث اتفقا على الحاجة إلى التعاون في صياغة رد صارم على سلسلة إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية الأخيرة.وقال المكتب الرئاسي في إفادة صحفية مكتوبة إن الجانبين تحدثا عبر الهاتف بدءا من الساعة 5:35 من مساء أمس الخميس ولمدة 25 دقيقة، حيث ناقشا استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة.ووفقا للمكتب الرئاسي، أدان "يون" و"كيشيدا" بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية باعتبارها أعمالا استفزازية خطيرة تهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا والعالم أجمع، كما اتفقا على أن كوريا الجنوبية واليابان ستتعاونان للرد بقوة على كوريا الشمالية، وكذلك إرسال رسالة واضحة إليها مفادها أنه يجب عليها الامتناع عن الأعمال المتهورة، لأن تلك الأعمال سيكون لها عواقب.واتفقا أيضا على مواصلة التواصل لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك الأمن الإقليمي.وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد كشفت عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي صباح أمس الخميس. وجاء ذلك الإطلاق، وهو السادس خلال 12 يوما، بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى عبر فوق الأجواء اليابانية.