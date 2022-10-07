البنتاغون يؤكد أن التدريبات المشتركة مع سيول وطوكيو ذات طبيعة دفاعية

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قالت الولايات المتحدة إن المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان التي تجريها حول شبه الجزيرة الكورية دفاعية بطبيعتها وليست تهديدا للمنطقة.وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس الخميس، قال المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" إن مشاركة الولايات المتحدة في التدريبات الثنائية أو الثلاثية في المنطقة ليست أمرا جديدا.وردا على سؤال حول مشاركة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" ومجموعتها الضاربة مؤخرا في المناورات المشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان في البحر الشرقي أمس الخميس، قال "رايدر" إن مثل هذه التدريبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن الموقف الموحد بين الحلفاء أمر ثابت.وأدان المتحدث بشدة إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير أمس الخميس، ودعا بيونغ يانغ إلى التوقف فورا عن انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي والامتناع عن تصعيد التوتر العسكري وتهديد السلام والاستقرار.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" إن الولايات المتحدة لديها "عدد من الأدوات"، بما في ذلك العقوبات، لمحاسبة كوريا الشمالية على أعمالها الاستفزازية. وأكد على أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية.