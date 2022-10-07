الرئيس يون يلتقي بقائد القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

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التقى الرئيس "يون صوك يول" بقائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أمس الخميس، حيث أكد على أهمية التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين الحليفين.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ" في إفادة صحفية إن الرئيس "يون" التقى بالأدميرال "جون أكويلينو" في المكتب الرئاسي في سيول بعد ظهر الخميس، حيث أشاد بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كأساس للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وأوضح الرئيس أن استعادة التدريبات المشتركة ستعزز الردع ضد كوريا الشمالية وتسهم في الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة وفي شمال شرق آسيا. وأضاف الرئيس أن زيارة المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" والتدريبات البحرية الناجحة بين كوريا والولايات المتحدة تثبت جدوى الردع الأمريكي الموسع والقوي.وردا على ذلك، أكد القائد الأمريكي أيضا على أن عودة حاملة الطائرات إلى التدريبات المشتركة أظهرت التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن كوريا الجنوبية.وقد شاركت حاملة الطائرات "رونالد ريغان" في التدريبات البحرية المشتركة بين سيول وواشنطن في أواخر الشهر الماضي قبل مغادرتها المنطقة، لكنها عادت هذا الأسبوع لإجراء مناورات مشتركة أخرى مع كوريا الجنوبية واليابان، وذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان يوم الثلاثاء الماضي.