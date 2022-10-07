لجنة أخلاقيات الحزب الحاكم تعلق عضوية الرئيس السابق للحزب لمدة عام إضافي

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قررت لجنة الأخلاقيات في حزب سلطة الشعب الحاكم تعليق عضوية الرئيس السابق للحزب "لي جون صوك" لمدة عام واحد.وتوصلت اللجنة إلى تلك العقوبة الشديدة في جلسة عامة في البرلمان بعد مناقشات استغرقت خمس ساعات، حيث أضافت 12 شهرا إلى مدة إيقافه السابقة البالغة 6 أشهر بسبب مزاعم تورطه في رشوة جنسية ومحاولة التستر على الجريمة.وفي بيان حول أسباب العقوبة الأخيرة، أشارت اللجنة إلى الأمر القضائي الذي طلب "لي" إصداره لمنع الحزب من عقد اجتماع للجنته الوطنية في مطلع الشهر الماضي لإطلاق لجنة قيادة طارئة جديدة.وقالت اللجنة إن "لي" حاول عرقلة عمل الحزب حتى بعد أن أعلنت المحكمة في حكمها الأول الذي أدى إلى حل اللجنة الأولى بقيادة "جو هو يونغ".وقالت لجنة الأخلاقيات أيضا إن تصريحات "لي" المسيئة التي تهين أعضاء الحزب والرئيس "يون صوك يول" تنتهك قواعد أخلاقيات الحزب.وبذلك تم تعليق عضويته حتى يناير 2024.ومن ناحية أخرى، أصدرت لجنة الأخلاقيات تحذيرا تأديبيا ضد الزعيم السابق للتكتل البرلماني للحزب "كوان صونغ دونغ" بسبب إقامته لحفل لشرب الخمر في ورشة عمل تابعة للحزب في أغسطس، مخالفا بذلك أمر الحزب بالامتناع عن ذلك.