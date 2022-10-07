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السياسية

السفير الأمريكي يتعهد بتقديم الدعم لكوريا في قضية قانون تخفيض التضخم

Write: 2022-10-07 10:53:55

السفير الأمريكي يتعهد بتقديم الدعم لكوريا في قضية قانون تخفيض التضخم

Photo : YONHAP News

تعهد سفير الولايات المتحدة لدى سيول "فيليب غولدبيرغ" بتقديم الدعم الكامل لمعالجة مخاوف حكومة كوريا الجنوبية بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن السفير الأمريكي صرح بذلك أمس الخميس في اجتماع مع وزير الخارجية "بارك جين"، حيث دعا البلدين إلى التنسيق الوثيق لتقليل الخسائر التي قد تتكبدها الشركات الكورية الجنوبية بسبب ذلك القانون.
وفي الاجتماع، قال "غولدبيرغ" إنه يتفهم مخاوف كوريا الجنوبية، وأكد أن سفارته ستقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لإيجاد حلول للقضية.
ومن جانبه، اقترح الوزير "بارك" إجراء مشاورات معمقة على جميع المستويات لضمان مراعاة مصالح كوريا الجنوبية بالكامل في التفاصيل النهائية للقانون، والذي يقدم تخفيضات ضريبية لمشتري السيارات الكهربائية المصنوعة في أمريكا الشمالية فقط.

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