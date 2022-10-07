الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

31.7 % انخفاضا في أرباح سام سونغ التشغيلية في الربع الثالث

Write: 2022-10-07 12:28:57Update: 2022-10-07 14:16:09

31.7 % انخفاضا في أرباح سام سونغ التشغيلية في الربع الثالث

Photo : YONHAP News

قالت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات إن حجم أرباحها التشغيلية بلغ تريليونا و800 مليار وون في الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض نسبته 31.73% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 23.4% مقارنة بالربع الأسبق.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ" للإلكترونيات انخفاضا منذ 3 سنوات.
وبلغ حجم مبيعات "سام سونغ" خلال الربع الثالث من هذا العام 76 تريليون وون، بزيادة نسبتها 2.73%، مسجلة بذلك أكثر من 70 تريليون وون للربع الخامس على التوالي.
ويرجع السبب في تراجع الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ" في الربع الثالث من هذا العام إلى انخفاض الطلب الناجم عن الركود الاقتصادي العالمي.
وكشفت البورصة الكورية عن أن حجم الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ" في فئة أشباه الموصلات تراوح بين 6 تريليونات و7 تريليونات وون في الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بالربع الاسبق.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;