31.7 % انخفاضا في أرباح سام سونغ التشغيلية في الربع الثالث

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قالت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات إن حجم أرباحها التشغيلية بلغ تريليونا و800 مليار وون في الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض نسبته 31.73% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 23.4% مقارنة بالربع الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ" للإلكترونيات انخفاضا منذ 3 سنوات.وبلغ حجم مبيعات "سام سونغ" خلال الربع الثالث من هذا العام 76 تريليون وون، بزيادة نسبتها 2.73%، مسجلة بذلك أكثر من 70 تريليون وون للربع الخامس على التوالي.ويرجع السبب في تراجع الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ" في الربع الثالث من هذا العام إلى انخفاض الطلب الناجم عن الركود الاقتصادي العالمي.وكشفت البورصة الكورية عن أن حجم الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ" في فئة أشباه الموصلات تراوح بين 6 تريليونات و7 تريليونات وون في الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بالربع الاسبق.