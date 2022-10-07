وزير المالية الكوري يحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في نيويورك

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من المقرر أن يحضر"تشو كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين.وقالت وزارة المالية في سيول اليوم الجمعة إن الوزير "تشو" سيغادر البلاد يوم العاشر من أكتوبر للمشاركة في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي سيعقد في نيويورك يومي الثاني عشر والثالث عشر من أكتوبر الجاري.وسيتم في اجتماع نيويورك بحث القضايا المتعلقة بسبل المواجهة المشتركة للركود الاقتصادي المحتمل الناتج عن مشكلة سلاسل التوريد الدولية، وتشديد السياسات النقدية في الدول المتقدمة، وأزمة الديون في الدول الضعيفة، وتضييق الفجوة في البنية التحتية، بالإضافة إلى الضرائب الرقمية.وفي أثناء إقامته في نيويورك، سيحضر الوزير الكوري "تشو" أيضا اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الذي سيعقد يوم الرابع عشر من أكتوبر.كما سيعقد الوزير "تشو" جلسة شرح حول الاقتصادي الكوري يوم الحادي عشر من أكتوبر.