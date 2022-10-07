واشنطن مستعدة لاتخاذ تدابير إضافية ضد بيونغ يانغ

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها مستعدة لاتخاذ تدابير إضافية ضد كوريا الشمالية التي شنت استفزازات صاروخية متتالية، مؤكدة أنها تراقب عن كثب تحركات بيونغ يانغ.وندد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس بإطلاق كوريا الشمالية نوعين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في آن واحد، قائلا إن ذلك يشكل تهديدا مباشرا للدول المجاورة وللمجتمع الدولي.وأضاف أن لدى الولايات المتحدة عددا من الوسائل، بما في ذلك العقوبات، لمحاسبة النظام الكوري الشمالي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب كوريا الشمالية، وأصبحت مستعدة لاتخاذ تدابير إضافية ضدها.لكنه أكد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا تزال تحافظ على موقفها الداعى إلى إجراء حوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.