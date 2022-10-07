الولايات المتحدة تقيّد صادرات معدات أشباه الموصلات إلى الصين

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من المنتظر أن تكشف الحكومة الأمريكية عن قيود تصدير جديدة تصعّب على الصين الحصول على المعدات المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات ذات التكنولوجيا الحديثة.وسوف تؤثر هذه القيود الأمريكية تأثيرا سلبيا على الشركات الكورية لأشباه الموصلات، والتي تدير مصانعها في الصين، بما في ذلك شركتا "سام سونغ" للإلكترونيات و"إس كيه هاينكس".وقالت وكالة "لويترز" أمس الخميس إن وزارة التجارة الأمريكية ستكشف في غضون هذا الأسبوع عن تلك التدابير التي تحظر تصدير المعدات الأمريكية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات إلى الصين.وأضافت الوكالة أن الشركات الأجنبية التي تنتج أشباه الموصلات في مصانعها في الصين ستخضع لتقييم منفصل على أساس كل حالة على حدة، لاستيراد المعدات الأمريكية.وبموجب القيود الجديدة، سيتوجب على الشركات الأمريكية التي تصدر تقنياتها المتقدمة إلى الشركات الصينية التي تنتج رقائق الذاكرة من طراز "دي رام" أقل من 18 نانو متر، والذاكرة "ناند فلاش" التي تتكون من أكثر من 128 طبقة، والرقائق المنطقية أقل من 14 نانو متر، أن تحصل على موافقة منفصلة في كل مرة تصدر فيها تلك التقنيات إلى الصين.