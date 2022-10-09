كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي اليوم الأحد.وقالت الهيئة إنها رصد إطلاق الصاروخين من منطقة "مون تشون" في مقاطعة "كانغ وون" بين 1:48 و1:58 صباحا.ويجري الجيش الكوري الجنوبي تحليلا مفصلا لعملية الإطلاق، بما في ذلك مدى الصاروخين وسرعتهما وارتفاعهما.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش يحافظ على وضعية الاستعداد بحزم ويراقب التحركات ذات الصلة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة استعدادا لأي أعمال استفزازية إضافية.ويأتي الإطلاق الأخير بعد ساعات من اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمناورات بحرية مشتركة شاركة فيها حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان".كما يتزامن الإطلاق مع الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.ويعد الحادث الأخير هو الإطلاق الصاروخي السابع خلال أسبوعين. كما أجرت كوريا الشمالية 23 جولة من إطلاق الصواريخ الباليستية وأطلقت صاروخي كروز حتى الآن خلال العام الجاري.