إصابات كورونا اليومية في كوريا تقل عن 10 آلاف لأول مرة منذ 3 أشهر

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 10 آلاف حالة لأول مرة منذ حوالي 3 أشهر.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 8 آلاف و981 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 24 مليونا و979 ألفا و770 شخصا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة عن 10 آلاف منذ يوم الرابع من شهر يوليو الماضي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم تأكيد 47 حالة لدى الوافدين من الخارج.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 6 أشخاص، ليبلغ 311 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 28 ألفا و698 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.