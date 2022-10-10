واشنطن تؤكد أن باب الحوار مع بيونغ يانغ لا يزال مفتوحا

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أكد البيت الأبيض الأمريكي مجددا موقف الولايات المتحدة الداعي إلى إيجاد حلول للقضية النووية لكوريا الشمالية من خلال الوسائل الدبلوماسية، رغم استفزازات بيونغ يانغ الصاروخية المتكررة.وقال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف "كيربي" خلال لقاء مع برنامج في شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أمس الأحد، أن ذلك سيكون مع ضمان أن تكون لدى الولايات المتحدة أيضا قدرات في المنطقة وعلى استعداد للمضي قدما في حالة احتياجها إليها.وأكد على أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل على زيادة التعاون العسكري مع كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة تهديدات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، لكنه أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء حوار مع "كيم" دون شروط مسبقة، وأنها تبذل قصارى جهدها لإيجاد حلول دبلوماسية.