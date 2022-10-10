ارتفاع أسعار الخدمات في كوريا بنسبة 4.2% في سبتمبر

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نمت أسعار الخدمات في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقديْن من الزمن في شهر سبتمبر الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد أن مؤشر أسعار الخدمات وصل إلى 106.53 نقطة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 4.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وتعد هذه أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 21 عاما، أي منذ شهر أكتوبر من عام 2001، عندما سجل المؤشر زيادة بنسبة 4.3%. وأشار التقرير إلى أن معدل نمو أسعار الخدمات قد ظل في نطاق صفر بالمائة في عام 2020 قبل أن يرتفع إلى مستوى اثنين بالمائة في منتصف العام الماضي، ثم قفز المعدل إلى مستوى أربعة بالمائة في يوليو من هذا العام، ليصل إلى هذا المستوى لأول مرة منذ 14 عاما.وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار الخدمات الشخصية، التي تمثل أكثر من نصف أسعار الخدمات، بنسبة 6.4% في سبتمبر، وهو أكبر نمو لها منذ شهر أبريل من عام 1998.ومن المتوقع أن تظل أسعار المستهلك الإجمالية في كوريا مرتفعة لبعض الوقت، نظرا لأن أسعار المستهلكين الأساسية آخذة في الارتفاع تدريجيا.