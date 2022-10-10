الحكومة الكورية تتعهد بتقليل الاستخدام غير الضروري للغات الأجنبية

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" إن حكومته سوف تعمل على الحد من الاستخدام غير الضروري للغات الأجنبية في الخطاب العام، وذلك بالتعاون مع وكالات الدولة ووسائل الإعلام.جاء ذلك التعهد في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء أمس الأحد للتهنئة بمناسبة الاحتفال بيوم الحروف الكورية "هانغول" رقم 576، حيث وصف الكورية المنطوقة والمكتوبة بأنها "من القدرات التنافسية للبلاد"، وقال إن الحكومة ستواصل تجميع البيانات حول اللغة الكورية لاستخدامها في التحول الرقمي وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.وفي حفل أقيم في متحف "هانغول" الوطني في سيول، قال رئيس الوزراء أيضا إن الحكومة ستوسع دعمها لفروع معهد "سيجونغ" لتعليم اللغة الكورية التي تديرها الدولة في جميع أنحاء العالم.وقال رئيس الوزراء أيضا إن "هانغول" أفضل تراث ثقافي لكوريا، ووصفها بأنها "إنجاز مذهل للبشرية"، وحث الشعب على تكريم الروح الكامنة وراء إصدار "هانغول".