احتمال إطلاق كوريا الشمالية صاروخا نوويا أعلى مما كان عليه قبل خمس سنوات

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حذر مسؤول عسكري أمريكي سابق من أن احتمال استخدام كوريا الشمالية بشكل فعلي لصاروخ يحمل رأسا نوويا قد أصبح أعلى مما كان عليه فور إجرائها تجربة نووية في عام 2017.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الأسبق "مايك مولن" في لقاء مع شبكة "إيه بي سي" أمس الأحد إن تهديدات كوريا الشمالية الأمنية ظلت قائمة خلال العقود الماضية، وأعرب عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لن يغير موقف بيونغ يانغ.وأضاف أنه يعتقد أن حل هذه القضية سيكون ممكنا من خلال الضغط من قبل الرئيس الصيني "شي جين بينغ" على كوريا الشمالية، لكن فكرة المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستكون أيضا جيدة إذا قبل بذلك "كيم جونغ أون".وفيما يخص الصعوبة البالغة في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، أكد "مولن" على أنه يجب القيام بذلك باستخدام جميع الوسائل الممكنة، طالما بقيت الإمكانية قائمة.وفيما يتعلق بزيادة احتمال نشوب حرب نووية، قال "مولن" إن قدرة كوريا الشمالية على إطلاق الصواريخ وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مشيرا إلى احتمال أن تمتلك بيونغ يانغ بالفعل قدرات نووية.