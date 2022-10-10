التطعيم بلقاح متطور ضد المتحور أوميكرون بدءا من الغد الثلاثاء

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من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء في كوريا الجنوبية عمليات التطعيم باللقاح المتطور المضاد للمتحور "بي إيه 1"، وهو متحور جديد من المتحور من "أوميكرون"، والذي طورته شركة "موديرنا".وسوف تتم عمليات التطعيم بهذا اللقاح للذين لديهم مناعة منخفضة والعاملين في دور الرعاية والمستشفيات، بالإضافة إلى المسنين الذي تتجاوز أعمارهم 60 عاما، بشرط أن يكونوا قد تلقوا من قبل تطعيمات بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وقد قام 295 ألفا و40 شخصا بتسجيل حجوزات حتى منتصف ليلة السابع من أكتوبر لتلقى هذا اللقاح المضاد للمتحور "بي إيه 1".وسوف يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 18 عاما 60 عاما أيضا تلقى هذا اللقاح إذا رغبوا في ذلك.