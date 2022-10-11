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الرياضة

لاعب الغولف الكوري الصاعد كيم جو هيونغ يفوز بجولة بي جي إيه الثانية

Write: 2022-10-11 09:56:29

لاعب الغولف الكوري الصاعد كيم جو هيونغ يفوز بجولة بي جي إيه الثانية

Photo : YONHAP News

حقق لاعب الغولف الكوري الصاعد "كيم جو هيونغ" فوزه الثاني خلال شهرين في جولة "بي جي إيه".
وفاز اللاعب البالغ من العمر 20 عاما ببطولة "تي بي سي سَمَر لين" في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية، أول من أمس الأحد، بتسجيل خمس نقاط تحت المعدل 66 في الجولة النهائية، بإجمالي أربع جولات.
وجاء هذا الفوز بعد شهرين فقط من تحقيق لقبه الأول في منافسات "بي جي إيه" في بطولة "ويندهام" في شهر أغسطس الماضي.
وقد تفوق "كيم" على كل من "باتريك كانتلاي" وماثيو نيسميث" من الولايات المتحدة، بثلاث ضربات تحت المعدل 24، ليحتل القمة، وليصبح أول لاعب منذ "تايغر وودز" يفوز مرتين في جولة "بي جي إيه" قبل أن يبلغ من العمر 21 عاما.
ومن ناحية أخرى، أنهى لاعب كوري صاعد آخر، وهو "كيم صونغ هيون" البالغ من العمر 24 عاما، البطولة باحتلال المركز الرابع.
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