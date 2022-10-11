كوريا الشمالية تجري تدريبات نووية تكتيكية في الذكرى السنوية لحزبها الحاكم

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كشفت كوريا الشمالية أمس الاثنين عن صور التدريبات التي أجرتها وحدات الأسلحة النووية التكتيكية، وأعمال إظهار الولاء للزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" وحزب العمال الحاكم، في يوم العاشر من أكتوبر الذي صادف الذكرى الـ77 على تأسيس الحزب.ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان للحزب الحاكم، من الصفحة الثانية إلى الصفحة الثامنة، مقالات وصورا تتعلق بتفتيش "كيم" وتوجيهه للتدريبات.ولم تنشر الصحيفة تقارير عن أي أحداث واسعة النطاق، كما لم تكشف عن عمليات تعبئة للشعب الكوري الشمالي أو تحريك للمعدات.وتعد ذكرى العاشر من أكتوبر لتأسيس حزب العمال، الذي تأسس في عام 1945، أحد الأعياد الأربعة الرئيسية التي تحتفل بها كوريا الشمالية، أما الثلاثة الأخرى فهي: ذكرى مولد مؤسس كوريا الشمالية وزعيمها الأسبق "كيم إيل سونغ" في يوم 15 أبريل، وذكرى مولد ابنه الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" في يوم 16 فبراير، وذكرى تأسيس النظام الكوري الشمالي في يوم 9 سبتمبر.