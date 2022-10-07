السلطات الصحية الكورية تبدأ في التطعيم بلقاحات جديدة ضد أوميكرون

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بدءا من اليوم الثلاثاء، ستنفذ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عمليات التطعيم بلقاح متطور جديد من إنتاج شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا"، مضاد لفيروس كورونا ومتحوراته من نوع "أوميكرون".وسوف يكون اللقاح الجديد متاحا في البداية لمن هم في المجموعات ذات الأولوية، مثل الذين يعانون من نقص في المناعة، والذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما.وقد تلقت السلطات الصحية الكورية الحجوزات من الفئات المعرضة للخطر من أجل التطعيم بهذا اللقاح منذ يوم 27 سبتمبر الماضي، بمن في ذلك المرضى والعاملون في المرافق المعرضة للإصابة بالعدوى. وسوف يتم توزيع اللقاحات بدءا من اليوم للذين قاموا بالحجز مسبقا.وسوف يمكن أيضا للذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما وتلقوا من قبل التطعيمات الأولية، الحصول على ذلك اللقاح.وأوضحت السلطات الصحية أن هذا اللقاح الجديد سيتم توزيعه فقط على الذين تلقوا التطعيمات الأولية بعد مرور أربعة أشهر من تلقيهم آخر جرعة.