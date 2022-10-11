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السياسية

واشنطن تؤكد التزامها بالنهج الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية

Write: 2022-10-11 10:42:32

واشنطن تؤكد التزامها بالنهج الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أعادت الولايات المتحدة التأكيد على أنها لا تزال ملتزمة بالمقاربة الدبلوماسية تجاه كوريا الشمالية، وحثت بيونغ يانغ على الانخراط في الحوار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين ردا على استفسار من وسائل الإعلام بشأن رفض كوريا الشمالية للحوار، حيث قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس، إنه "لا يوجد شيء يمكن مناقشته مع أعداء بلاده".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديدا لدول الجوار وللمجتمع الدولي.

وقال المتحدث أيضا إن الولايات المتحدة ترفض فكرة أن إجراءاتها الدفاعية ردا على تهديدات كوريا الشمالية تبرر سلوك النظام الكوري الشمالي غير القانوني، الذي يؤدي إلى تصعيد التوتر.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة "مون تشون" بمقاطعة "كانغ وان" باتجاه البحر الشرقي أول من أمس الأحد عشية احتفالها بالذكرى الـ77 على تأسيس حزب العمال الحاكم.
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