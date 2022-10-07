اليابان تستأنف برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول لكوريا وبعض الدول الأخرى

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اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ستستأنف اليابان برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول لـ68 دولة ومنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.ومع إعادة تشغيل برنامج الإعفاء من التأشيرة بعد عامين وسبعة أشهر، سيمكن للمواطنين الكوريين الجنوبيين الآن دخول اليابان بدون تأشيرة والبقاء هناك لمدة تصل إلى 90 يوما للسياحة وزيارة الأقارب ولأغراض أخرى.وكانت الحكومة اليابانية قد أوقفت الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الكوريين الجنوبيين يوم 9 مارس 2020 بعد تفشي فيروس كورونا، ووسعت طوكيو ذلك التعليق ليشمل عددا من الدول الأخرى.وبدءا من اليوم أيضا رفعت اليابان الحد الأقصى البالغ 50 ألفا على الوافدين يوميا، كما قررت إزالة القيود التي تمنع دخول البلاد إلا للسياح الذين يسافرون ضمن مجموعات سياحية منظمة.ومع ذلك، سيتوجب على القادمين إليها تقديم شهادات تطعيم صالحة أو شهادة اختبار سلبية لفيروس كورونا، تم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبيل المغادرة.