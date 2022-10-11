20.2% انخفاضا في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من أكتوبر

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انخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بأكثر من 20 في المائة على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري، وبالتالي تجاوز العجز التجاري التراكمي لكوريا هذا العام مستوى 30 مليار دولار.ووفقا لبيانات مؤقتة من هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 11.8 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 20.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقد انخفض متوسط الصادرات اليومية بنسبة 12.2%، مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم مقارنة بالعام الماضي، إلى خمسة أيام. وارتفعت قيمة صادرات كوريا من السيارات بنسبة 5.4%، والسفن بنسبة 76.4%، بينما تراجعت قيمة شحنات أشباه الموصلات والمنتجات البترولية بأكثر من 20 في المائة لكل منهما.وزادت قيمة الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوربي بأكثر من 10%، بينما انخفضت قيمة الشحنات الصادرة إلى كل من الصين والولايات المتحدة بأكثر من 20 بالمائة.ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3 مليارات و820 مليون دولار.