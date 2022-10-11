الرئيس يون يقول إن كوريا الشمالية تشكل تهديدا نوويا للعالم بأسره

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حذر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" كوريا الشمالية مجددا من خطورة امتلاك أسلحة نووية، وقال إنه لا يوجد شيء يمكن كسبه بتلك الأسلحة النووية.وأدلى يون بهذا التصريح وهو في طريقه إلى المكتب الرئاسي صباح اليوم الثلاثاء، حيث أضاف أن بيونغ يانغ تشكل تهديدا نوويا للعالم بأسره من خلال تطويرها المستمر للأسلحة النووية وتحديثها.وقال الرئيس إن التهديد النووي من قبل كوريا الشمالية يزداد خطورة مع مرور الوقت.وتعهد "يون" بالرد على هذه التهديدات من خلال بناء نظام استجابة قوي يعتمد على التحالف الراسخ مع الولايات المتحدة والتعاون الدفاعي معها ومع اليابان.وحث الرئيس الشعب على عدم الإفراط في القلق والتركيز فقط على الأنشطة الاقتصادية والمعيشة.وردا على سؤال من قبل الصحفيين عما إذا كان التعاون الدفاعي الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان، و"المبادرة الجريئة" الهادفة إلى إعادة إشراك كوريا الشمالية في الحوار لا تزال فعالة في توجيه كوريا الشمالية نحو نزع السلاح النووي، أجاب بالتأكيد على تلك الفاعلية.