مباحثات كورية يابانية على مستوى مدير

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عقدت السلطات الدبلوماسية الكورية الجنوبية واليابانية مباحثات على مستوى مدير في العاصمة الكورية سيول من أجل مناقشة القضايا الراهنة للبلدين.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن "لي سانغ يول" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ قد عقد مباحثات مع نظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" صباح اليوم في مقر الوزارة في منطقة "جونغ نو" في سيول.وجاءت هذه المباحثات لأول مرة منذ شهر ونصف، أي منذ أن تم عقد مباحثات مماثلة في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 26 أغسطس الماضي.وتركزت المباحثات هذه المرة أيضا على مناقشة مسألة تعويض ضحايا العمل القسري، وهي من القضايا الرئيسية العالقة بين البلدين، كما تناولت وسائل التعاون بين الجانبين بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية بواسطة كوريا الشمالية واحتمال إجرائها تجربة نووية.