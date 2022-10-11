هيون ديه الأولى عالميا في بيع السيارات الهيدروجينية حتى أغسطس

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ظلت شركة هيون ديه الكورية لصناعة السيارات محتفظة بالمركز الأول عالميا خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام من حيث مبيعات السيارات العاملة بالهيدروجين، وحصتها السوقية. ووفقا لبيانات صادرة عن وكالة "إس إن إي ريسيرش" المتخصصة في أبحاث أسواق الطاقة، تم بيع 12 ألفا و407 سيارات تعمل بخلايا الهيدروجين على مستوى العالم الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 10.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وحسب الشركات، باعت شركة هيون ديه 7 آلاف و410 سيارات هيدروجينية خلال تلك الفترة لتسجل زيادة نسبتها 26.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما زادت حصتها في السوق من 52.4% في العام الماضي إلى 59.7 % هذا العام.أما شركة تويوتا اليابانية فقد باعت 4 آلاف و406 سيارات هيدروجينية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي، إلا أنها باعت ألفين و561 سيارة فقط خلال نفس الفترة من هذا العام، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 41.9%، كما انخفضت حصتها السوقية من 39.3% في العام الماضي إلى 20.6% هذا العام. وأشارت البيانات إلى أن الشركة اليابانية تواجه أزمة في الإمدادات نتيجة لاضطراب سلاسل التوريد العالمية، والكورث الطبيعية، وغيرها.وأضافت أن سوق السيارات الهيدروجينية التي حققت زيادة كبيرة وسريعة بمقدار ضعفين تقريبا خلال العام الماضي، بدأت تشهد تباطؤا في النمو في هذا العام بسبب طرح نماذج جديدة من السيارات الكهربائية، وغيرها من العوامل.