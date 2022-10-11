مهرجان احتفالي في الذكرى الـ60 على إقامة العلاقات الكورية الإيرانية

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سيُقام مهرجان للأفلام الإيرانية ومعرض للصور بدءا من الغد الخميس وعلى مدار 3 أيام تحت رعاية الاتحاد الكوري الإيراني، وقسم اللغة الفارسية والعلوم الإيرانية في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية، احتفالا بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وإيران.وفي مهرجان الإفلام الإيرانية الذي سيقام في دار "إيمو" للسينما في منطقة "جونغ نو" في العاصمة سيول، سيتم عرض 5 أفلام إيرانية أنتجها المخرج المعروف "أصغر فرهادي"، من بينها فيلم "انفصال نادر وسيمين" من إنتاج عام 2011، وفيلم "البائع" من إنتاج عام 2016.ومن المتوقع أن يتم أيضا عرض 23 من الصور الفوتوغرافية التي توضح عددا من الآثار الإيرانية المشهورة.ويمكن لأي شخص زيارة المهرجان والمعرض مجانا ودون تسجيل مسبق.وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تقام ندوة علمية دولية يوم 12 من هذا الشهر ومسابقة للتحدث باللغة الفارسية يوم 14 في جامعة "هان غوك" في سيول.